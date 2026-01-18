Конь с уральскими украсами
Дом Маклецкого, Ул. Тургенева, 15
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600₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по декорированию деревянной игрушки в технике уральской народной росписи. Конь-огонь в славянской символике традиционно считается оберегом и символом солнца, успеха и процветания. Под руководством мастера-педагога Екатерины Шкель (руководитель студии-мастерской «Белая горница») ты создашь авторский сувенир-подарок в виде коника — символа 2026 года.
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