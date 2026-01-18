Мастер-класс по декорированию деревянной игрушки в технике уральской народной росписи. Конь-огонь в славянской символике традиционно считается оберегом и символом солнца, успеха и процветания. Под руководством мастера-педагога Екатерины Шкель (руководитель студии-мастерской «Белая горница») ты создашь авторский сувенир-подарок в виде коника — символа 2026 года.