Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийно-магическое и магически-комедийное шоу, где можно встретить самых необычных людей. Авторские фокусы, ментальные эксперименты, а ещё это и игровое шоу с участием зрителей. Фокусники находятся в постоянном взаимодействии со зрителями, нарушая границы между сценой и залом.
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