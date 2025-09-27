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Комбуча Rave

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Тренды захватили всех, поэтому организаторы приглашают непьющих и просто веселых на безалкогольный комбуча рейв. Три разных чайных гриба полгода старались и зрели, чтобы от души напоить тебя комбучей от шефа и отправить в трезвый дэнс. С 20 часов за пультом КМК наполняет вечер электронщиной, басс-лайном и гетто техом. Приходи трезво отдыхать.

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