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Комбуча Rave
проспект Ленина, 48
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Тренды захватили всех, поэтому организаторы приглашают непьющих и просто веселых на безалкогольный комбуча рейв. Три разных чайных гриба полгода старались и зрели, чтобы от души напоить тебя комбучей от шефа и отправить в трезвый дэнс. С 20 часов за пультом КМК наполняет вечер электронщиной, басс-лайном и гетто техом. Приходи трезво отдыхать.
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