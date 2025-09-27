Тренды захватили всех, поэтому организаторы приглашают непьющих и просто веселых на безалкогольный комбуча рейв. Три разных чайных гриба полгода старались и зрели, чтобы от души напоить тебя комбучей от шефа и отправить в трезвый дэнс. С 20 часов за пультом КМК наполняет вечер электронщиной, басс-лайном и гетто техом. Приходи трезво отдыхать.