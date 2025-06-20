Приходи на коллективные зарисовки в Сад трав. Организаторы предлагают порисовать с натуры, сделать зарисовки растений и портреты друг друга. Тебе предоставят материалы, но ты можешь взять собственные художественные принадлежности. Инклюзивная художественная мастерская А4 организует творческие лаборатории для людей с инвалидностью и без. Каждая лаборатория — результат взаимодействия приглашенного куратора и участников студии. Инклюзивная художественная студия появилась в Ельцин Центре в Екатеринбурге в 2019 году и носила название «ЗАрисовки». Основатели проекта — Ксения Карабанова и Елена Возмищева. Регистрация обязательна.