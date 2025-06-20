ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Коллективные зарисовки в Саду трав

Президентский центр Бориса Ельцина
улица Бориса Ельцина, 3, Сад трав

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Приходи на коллективные зарисовки в Сад трав. Организаторы предлагают порисовать с натуры, сделать зарисовки растений и портреты друг друга. Тебе предоставят материалы, но ты можешь взять собственные художественные принадлежности. Инклюзивная художественная мастерская А4 организует творческие лаборатории для людей с инвалидностью и без. Каждая лаборатория — результат взаимодействия приглашенного куратора и участников студии. Инклюзивная художественная студия появилась в Ельцин Центре в Екатеринбурге в 2019 году и носила название «ЗАрисовки». Основатели проекта — Ксения Карабанова и Елена Возмищева. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста