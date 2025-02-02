Джанкбук — (c англ junk — хлам, барахло) это блокнот, созданный из подручных материалов: листовок, брошюр, открыток, старых журналов, обрезков бумаги, тканей и всего, что попадётся под руку. Кроме того, февраль — это месяц международного коллажного марафона Фебруллажа. Этот челлендж предлагает создавать по одному коллажу в день на заданную тему, ориентируясь на официальный календарь слов. Такая практика помогает выработать привычку заниматься творчеством каждый день и заметно прокачивает навыки в процессе. На мастер-классе Юлия Зернова подробнее расскажет: -как изготовить джанкбук, -как добавить в него интересные элементы, -как можно применять в своем творчестве. Каждый участник соберёт свой уникальный блокнот, а также украсит обложку и попробует создать свой первый коллаж на тему марафона. Все необходимые материалы мы предоставим, но вы также можете принести свои.