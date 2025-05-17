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Коллажный автопортрет

Встречи
Ламповый зал, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Как ты видишь себя? Каждый день ты заглядываешь в зеркало, но очень часто не замечаешь в нем себя. На этой коллажной мастерской запечатлишь свое внешнее и внутреннее в технике коллажа. Перед началом мастерской участники сделают портретную фотографию, с которой и будут работать. Сделашь комплименты себе и другим участникам и зафиксируешь свои ощущения, которые и станут основой коллажного автопортрета. Коллаж — художественная техника, когда различные по цвету и фактуре материалы наклеиваются на какую-либо основу. В твоём распоряжение будут различные материалы: бумага, картон, журнальные вырезки, краски. Все материалы предоставляются. По желанию можно отправить свой портрет заранее, если ты переживаешь о съемке непосредственно на встрече. Запись у Софы в личные сообщения в тг.

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