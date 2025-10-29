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Когда темнота оживает: полное руководство по борьбе со страхами

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Бывало, что после просмотра ужастика у тебя нет ни одной силеночки, чтобы встать и выключить свет, потому что стрёмно? Но что, если стрёмно, а ужастик здесь не при чем? Каждый знаком с чувством, когда темнота становится осязаемой, а страх парализует тело и разум — в такие моменты кажется, что ужас поглощает тебя целиком, лишая способности мыслить и действовать. Но существует способ не просто противостоять своим страхам, но и превращать их в источник силы и роста. На следующей лекции от профессионального КПТ-терапевта Дарьи Гизатулиной: — Научишься распознавать первые признаки надвигающейся паники. — Разберёшь эффективные техники работы со страхами (они помогут понять, откуда растут ноги твоей тревоги и как от нее избавиться). — Освошь практические инструменты управления своими эмоциональными состояниями.

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