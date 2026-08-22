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Кофе-рейв на Уктусской набережной
Уктусская набережная, Щербакова, 76
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Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Вечеринки
Необычное
Про событие
Атмосферный вечер у воды: отправляйся на Уктус, чтобы пить фильтр, слушать музыку, общаться и просто круто проводить один из последних дней лета. Что будет: — угостишься фильтром от The Place; — создашь свой кастом на шоппере (! количество шопперов ограничено, можешь приходить со своей одеждой); — диджей-сет с трансляцией на большом экране; — челленджи на баланс-борде; — розыгрыш подарков от кофейни. А завершится мероприятие просмотром мультфильма «Лови волну!»
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