Атмосферный вечер у воды: отправляйся на Уктус, чтобы пить фильтр, слушать музыку, общаться и просто круто проводить один из последних дней лета. Что будет: — угостишься фильтром от The Place; — создашь свой кастом на шоппере (! количество шопперов ограничено, можешь приходить со своей одеждой); — диджей-сет с трансляцией на большом экране; — челленджи на баланс-борде; — розыгрыш подарков от кофейни. А завершится мероприятие просмотром мультфильма «Лови волну!»