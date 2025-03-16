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Кофе-рейв

Люди. Кофе, проспект Академика Сахарова, 51

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это вечеринка под любимые треки 00-ых в дневное время для тех, кто соблюдает режим и следит за своим здоровьем, но очень хочет повеселиться! В программе события танцевальная музыка и бодрящий вкус свежесваренного кофе вместо коктейлей и похмелья на следующий день. Приходи, будет весело!

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