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Кофе-рейв
Люди. Кофе, проспект Академика Сахарова, 51
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Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Это вечеринка под любимые треки 00-ых в дневное время для тех, кто соблюдает режим и следит за своим здоровьем, но очень хочет повеселиться! В программе события танцевальная музыка и бодрящий вкус свежесваренного кофе вместо коктейлей и похмелья на следующий день. Приходи, будет весело!
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