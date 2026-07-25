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Книжный клуб: «Ночь между июлем и августом»

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Десять историй об одиночестве и встреча с писательницей Дарьей Золотовой. Что получится, если взять современный рассказ и добавить к нему экспериментальную форму? А получится сборник «Ночь между июлем и августом», который создала писательница из Екатеринбурга — Дарья Золотова. Герои рассказов Даши пользуются социальными сетями и приложениями для знакомств, ищут близких по духу и душе, соблюдают чужие границы и выстраивают собственные, но всё это не спасает их от внутренней пустоты. Современность предложила множество способов объединиться, но никто так и не дал ответа, что же на самом деле делает людей родными. Вместе с книжным клубом «Её словами» и Дарьей Золотовой обсудишь сборник и узнаешь разные писательские секретики.

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