Десять историй об одиночестве и встреча с писательницей Дарьей Золотовой. Что получится, если взять современный рассказ и добавить к нему экспериментальную форму? А получится сборник «Ночь между июлем и августом», который создала писательница из Екатеринбурга — Дарья Золотова. Герои рассказов Даши пользуются социальными сетями и приложениями для знакомств, ищут близких по духу и душе, соблюдают чужие границы и выстраивают собственные, но всё это не спасает их от внутренней пустоты. Современность предложила множество способов объединиться, но никто так и не дал ответа, что же на самом деле делает людей родными. Вместе с книжным клубом «Её словами» и Дарьей Золотовой обсудишь сборник и узнаешь разные писательские секретики.