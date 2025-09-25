За 2 часа в уютной атмосфере керамической мастерской ты вместе с профессиональным парфюмером создашь свой уникальный аромат, прикоснёшься к уникальному опыту создания парфюмерной композиции. Самое глубокое путешествие — к себе. Через мир ароматов и работу с тенями исследуют и принимают все грани своей личности. Без осуждения, с любопытством. Мягко решают запрос: принятие своих «неудобных» сторон (гнева, зависти, обиды), интеграция подавленных эмоций. Для кого: для практикующих осознанность, интересующихся психологией Юнга, ищущих глубинной проработки, интересующихся искусством.