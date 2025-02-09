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Киты и рыбы

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Будешь учиться создать формы и фактуры на морскую тему: это может быть как блюдо, так и ваза, что душа пожелает, с хвостами щупальцами и прочими морскими атрибутами. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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