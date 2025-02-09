Выбор редакции
Киты и рыбы
Офис 10, улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Будешь учиться создать формы и фактуры на морскую тему: это может быть как блюдо, так и ваза, что душа пожелает, с хвостами щупальцами и прочими морскими атрибутами. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи