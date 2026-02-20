Эстетический арт-вечер: создание табличек эма/роспись небесного фонарика. Праздник, чьи корни уходят в древние традиции, связан со вторым новолунием после зимнего солнцестояния. Он дарит надежду и вдохновение, позволяя загадать самые сокровенные желания. Класс искусств MIRvOIR приглашает на занятие по созданию табличек эма — изящного украшения, издревле почитаемого в храмах Китая и Японии. Ты запечатлишь образ Лошади, несущей в наступающем году удачу и благополучие. Погрузись в мир изысканной росписи китайских фонариков, наполненный светом, теплом и глубоким смыслом. В уютной атмосфере, за бокалом ароматного напитка с угощениями, участники приоткроют завесу тайны над древними традициями и обрядами, связанными с празднованием года Лошади. Будут новогодние гадания на картах таро. Запись в тг организатора.