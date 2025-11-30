В честь выхода финального сезона The Movie Title соберёт любителей сериала «Очень странные дела», чтобы вместе погрузиться в тёплую, ламповую и слегка пугающую атмосферу. Вспомнишь, как братья Дафферы создавали сериал, который сумел подарить всем ностальгию по эпохе аркад, раций, роликов и дружбы, проверенной монстрами. Посмотришь первый эпизод финального сезона и после сеанса обсудишь детали, пасхалки и фанатские теории. Что будет на киновечеринке: — Краткая информация о создании сериала; — Просмотр первого эпизода финального сезона; — Обсуждение с кинообозревателем; — Фото в образах в стиле 80-х; — Подарок за самый эффектный костюм. Дресс-код: в стиле героев сериала.