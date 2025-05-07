ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Космос, любовь, сновидения: кинофилософия Дэвида Линча

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что объединяет космос как бездну неизвестного, любовь как трансцендентное чувство и сновидения как вторую реальность? Ответ на этот вопрос, по мнению Дэвида Линча, скрыт в языке кино. Его работы — это не просто истории, а философские лабиринты, в которых зритель теряется, чтобы найти самого себя. На лекции ты: - заглянешь в философские корни линчианского киноязыка: от дзен-буддизма до постструктурализма; - разберёшь ключевые фильмы как сновидческие пространства; - обсудишь, как Линч переосмысливает категории времени, идентичности и реальности; - и, конечно, поговоришь о том, какую роль в его фильмах играет любовь — и почему она всегда граничит с болью и тайной. Фильмы Линча невозможно интерпретировать однозначно, но именно в этом и заключается их магия. Попробуешь распутать клубок символов, парадоксов и метафизических смыслов, скрытых в его кино. Лекцию проведёт младший научный сотрудник Института философии и права, философ, кинокритик, создатель проектов Окно в кино и История Идей Михаил Витушко.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста