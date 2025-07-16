Первая лекция бесплатного киноклуба PREMIER в Екатеринбурге посвящена теме «Документации вымысла» и пограничной зоне документального и игрового кино. Событие для тех, кто любит кино и хочет лучше в нём разбираться — без заумных терминов и академического тона. Ты узнаешь, как и почему в кино стирается граница между реальностью и вымыслом, как это связано с переменами в мире и какую роль во всём этом играет зритель. И всё это с особенной интерактивной подачей спикера – московского кинокритика Кирилла Артамонова, автора материалов для Film.ru и КиноТВ, известного своим живым и доступным стилем. Ты погрузишься в эволюцию документалистики, зарождение киноэссеистики фильмах Харуна Фароки и Криса Маркера. Узнаешь больше о первых мокьюментари и found footage и многом другом. На встрече Кирилл обсудит с гостями, что общего между «Под огнём» Алекса Гарленда, «Репетицией» Нэйтана Филдера и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, а также расскажет, при чём здесь «Фонтан» Марселя Дюшана.