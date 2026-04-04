Главный зал музея превратится в поле для одного из самых необычных зимних видов спорта — кёрлинга. Впервые в кёрлинг стали играть в Шотландии еще пятьсот лет назад, а правила окончательно утвердили в начале XIX века. Свое необычное для русского уха название этот спорт получил неспроста. Когда гранитный камень движется по льду, он трется о замерзшие капли воды на льду и издает характерный «рев» — «curr». Цель этой командной игры — попасть в мишень тяжелым гранитным снарядом (камнем), скользящим по льду. Кёрлинг тренирует координацию движений, улучшает концентрацию внимания, развивает интеллект. Подобно шахматной партии, здесь надо мыслить логически, просчитывать ходы и запоминать комбинации. Мастер-класс по этому олимпийскому виду спорта проведет тренер Федерации Свердловской области по кёрлингу Сергей Шамов.