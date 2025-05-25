ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Керамическая обнажёнка

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вместе с керамистом Галей Беловой будешь создавать всё, что захочется создать: вазы, кашпо, кувшины, скульптуры. И всё это будет про тело. Про то, какое оно классное даже с изъянами, потому что в изъянах тоже есть красота. Все материалы с организаторов, с тебя, как и всегда, ты и твоё желание творить. Запись у Софы в личные сообщения группы в тг.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста