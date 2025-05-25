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Керамическая обнажёнка
Офис 10, улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Вместе с керамистом Галей Беловой будешь создавать всё, что захочется создать: вазы, кашпо, кувшины, скульптуры. И всё это будет про тело. Про то, какое оно классное даже с изъянами, потому что в изъянах тоже есть красота. Все материалы с организаторов, с тебя, как и всегда, ты и твоё желание творить. Запись у Софы в личные сообщения группы в тг.
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