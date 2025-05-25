Вместе с керамистом Галей Беловой будешь создавать всё, что захочется создать: вазы, кашпо, кувшины, скульптуры. И всё это будет про тело. Про то, какое оно классное даже с изъянами, потому что в изъянах тоже есть красота. Все материалы с организаторов, с тебя, как и всегда, ты и твоё желание творить. Запись у Софы в личные сообщения группы в тг.