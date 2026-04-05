Славянские символы, орнаменты и немного магии ручной работы — создашь вещь, которую захочется носить снова и снова. Это мастерская, где традиция встречается с современным стилем. Ты создашь лаконичный арт на футболке: аккуратный, стильный и со смыслом. В программе: — ручная роспись футболки в славянской эстетике; — простые техники — получится даже без опыта; — профессиональные водостойкие краски; — сопровождение художницы на каждом этапе. Три часа творчества, разговоров и процесса, в котором приятно раствориться. С собой нужно только одно — белая футболка (не менее 80% хлопок), остальное предоставят. В итоге у тебя останется: — кастомная футболка; — новый навык; — и очень приятное послевкусие от творческого дня.