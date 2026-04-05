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Кастомизация футболок в русском стиле

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Славянские символы, орнаменты и немного магии ручной работы — создашь вещь, которую захочется носить снова и снова. Это мастерская, где традиция встречается с современным стилем. Ты создашь лаконичный арт на футболке: аккуратный, стильный и со смыслом. В программе: — ручная роспись футболки в славянской эстетике; — простые техники — получится даже без опыта; — профессиональные водостойкие краски; — сопровождение художницы на каждом этапе. Три часа творчества, разговоров и процесса, в котором приятно раствориться. С собой нужно только одно — белая футболка (не менее 80% хлопок), остальное предоставят. В итоге у тебя останется: — кастомная футболка; — новый навык; — и очень приятное послевкусие от творческого дня.

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