Владивосток, сентябрь 1922 года. Город, который никогда не спит. Город, который никогда не свой. Здесь китайский квартал соседствует с японским храмом, русские казаки пьют с американскими интервентами, а в портовых кабаках шепчутся на десяти языках. Здесь торговля идёт золотом, оружием и душами. Здесь за углом можно встретить не просто бандита, а ёкая. Или того, кто хуже. В казино «Золотые Купола» произошло дерзкое ограбление. Четверо неизвестных сорвали банк на миллион золотых и исчезли в ночи. Охрана, мистики, детекторы магии — всё оказалось бесполезно. Мистер Лесли Шейли, владелец казино, не привык проигрывать. Он обратился в Агентство «Пинкертон: Владивосток». Контракт подписан. Аванс получен. У тебя три дня. Система: Красная Земля (FATE Core) Формат: 3-5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.