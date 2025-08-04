Картина в яркой раме | 4 августа
улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На этом мероприятии ты сможешь выйти за рамки при помощи рамы. Почему? Потому что она сделает твою картину ярче. Ты нарисуешь цветок, который будет обрамлён в яркую рамку того цвета, который ты выберешь сам. Материалы и референсы тебе предоставят. Художница: Алекс Арутюнян. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора в ТГ —https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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