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Карнавальная ночь
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тот самый утренник, только без родителей! Помнишь, как ты наряжался на утренники? Зайцы, снежинки, пираты, принцессы — все чувствовали себя настоящими героями и звёздами вечера! Костюмированная вечеринка Карнавальная ночь, где ты снова почувствуешь свободу самовыражения и вернёшь цвет и вкус праздникам! Фантазируй, примеряй образ любимого героя и приходи окунуться в атмосферу утренника для взрослых под хиты нулевых и двухтысячных. Dress Code: карнавальные аксессуары и костюмы Фотозона: ёлкочка, дождик, мишура — как в детстве. И, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Плейлист: дискотека 00х и 10х + Розыгрыш сладких подарков. А за лучший костюм подарят приз — колонку Яндекс Станция мини с Алисой.
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