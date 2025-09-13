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Караоке «Песенка спета»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Бессмертная поп-классика и аплодисменты под караоке хиты, цоканье каблуков и блики от диско-шаров… К тебе возвращаются Femme Fatale с большим праздником: проекту вот-вот исполнится 2 года. Уже традиционно, в начале вечера, директрисы женского кутежа Олеся и Полина проводят полюбившуюся многим караоке-лотерею «Песенка спета» с победителями и призами. Участие по регистрации, выступления формируются рандомным образом, и, зарегестрировавшись,ты обязуешься перед исполнением выпить три настойки подряд (или же моктейль). Вход свободный, по регистрации.

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