Бессмертная поп-классика и аплодисменты под караоке хиты, цоканье каблуков и блики от диско-шаров… К тебе возвращаются Femme Fatale с большим праздником: проекту вот-вот исполнится 2 года. Уже традиционно, в начале вечера, директрисы женского кутежа Олеся и Полина проводят полюбившуюся многим караоке-лотерею «Песенка спета» с победителями и призами. Участие по регистрации, выступления формируются рандомным образом, и, зарегестрировавшись,ты обязуешься перед исполнением выпить три настойки подряд (или же моктейль). Вход свободный, по регистрации.