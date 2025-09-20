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Каменный пояс Екатеринбургской подземки

Старт: перрон станции метро «Площадь 1905» от мультимедийного экрана

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

Свердловский метрополитен — один из последних «больших заказов» уральских монументалистов. На экскурсии рассмотришь в подробностях «космическое» убранство станции «Проспект Космонавтов» авторства Бориса Клочкова и силуминовые рельефы на путевых стенах станции «Машиностроителей», отлитые на машиностроительном заводе им. М.И. Калинина по эскизам Сергея Пауса. Кованые светильники на станции метро «Уральская» — подарок городу художника Виктора Кощеева, и флорентийские мозаики на революционные сюжеты в вестибюле станции «Площадь 1905 года» — задумку художника Вениамина Степанова. А еще узнаешь, на какой из станции екатеринбургской подземки установлена копия знаменитой античной скульптуры.

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