Свердловский метрополитен — один из последних «больших заказов» уральских монументалистов. На экскурсии рассмотришь в подробностях «космическое» убранство станции «Проспект Космонавтов» авторства Бориса Клочкова и силуминовые рельефы на путевых стенах станции «Машиностроителей», отлитые на машиностроительном заводе им. М.И. Калинина по эскизам Сергея Пауса. Кованые светильники на станции метро «Уральская» — подарок городу художника Виктора Кощеева, и флорентийские мозаики на революционные сюжеты в вестибюле станции «Площадь 1905 года» — задумку художника Вениамина Степанова. А еще узнаешь, на какой из станции екатеринбургской подземки установлена копия знаменитой античной скульптуры.