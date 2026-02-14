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Как сохранить страсть в отношениях

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Поговоришь честно и без табу о том, как сохранить огонь в отношениях — в долгую. Подойдёт и для пар, и для тех, кто только ищет ответы. Ведёт эксперт женского клуба CLAN Елена Несмелова. Регистрация обязательна.

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