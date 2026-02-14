Как сохранить страсть в отношениях
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Поговоришь честно и без табу о том, как сохранить огонь в отношениях — в долгую. Подойдёт и для пар, и для тех, кто только ищет ответы. Ведёт эксперт женского клуба CLAN Елена Несмелова. Регистрация обязательна.
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