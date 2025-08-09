ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Как рок-фотографы заставили «звучать» 1980-е?

Фотографический музей «Дом Метенкова»
ул. Тургенева, 15

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Запечатлеть эпоху и передать её отличительные черты — талант. А если это касается музыки, то тем более. Но некоторые фото буквально звучат, когда ты их видишь. И благодаря им люди знают, какими были 1980-е. Говорят, что «Революция» в рок-фотографии случилась в 1970-е, но следующее десятилетие тоже оставило много имён. Насколько богатым было время на таланты, настолько оно отразилось и в фотографиях, запечатлевших музыкантов. Как передать пафос глэм-метала или агрессию гранжа, веселье диско или брутальность рэпа? Кто ради того, чтобы сделать запоминающийся снимок, шел на риск? И какие снимки стали олицетворением 1980-х? Лектор: Тимофей Чаплюк — культуролог, композитор, музыковед. Оплата на месте, требуется предварительная регистрация.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста