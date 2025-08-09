Запечатлеть эпоху и передать её отличительные черты — талант. А если это касается музыки, то тем более. Но некоторые фото буквально звучат, когда ты их видишь. И благодаря им люди знают, какими были 1980-е. Говорят, что «Революция» в рок-фотографии случилась в 1970-е, но следующее десятилетие тоже оставило много имён. Насколько богатым было время на таланты, настолько оно отразилось и в фотографиях, запечатлевших музыкантов. Как передать пафос глэм-метала или агрессию гранжа, веселье диско или брутальность рэпа? Кто ради того, чтобы сделать запоминающийся снимок, шел на риск? И какие снимки стали олицетворением 1980-х? Лектор: Тимофей Чаплюк — культуролог, композитор, музыковед. Оплата на месте, требуется предварительная регистрация.