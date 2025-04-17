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Как превратить тревогу в силу

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция от Neon Agency в рамках проекта «Самоцвет: Школа» о природе страха и тревоги, их различиях и том, как с ними работать от лица действующего когнитивно-поведенческого терапевта. Тревога — это как старый знакомый, который всегда рядом, особенно в мире, полном неопределённости и стресса. Избежать её невозможно, но научиться с ней работать — вполне. Это может не только облегчить повседневную жизнь, но и помочь справляться с жизненными трудностями. На лекции разберёшь, в чём разница между страхом и тревогой, и почему важно понимать эти различия. Узнаешь, как с помощью простых и эффективных техник можно снизить уровень тревожности и научиться управлять этим состоянием. Также получишь практические навыки, которые можно сразу применить в своей жизни. Лектор: психолог в КПТ подходе, член и сотрудник Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Татьяна Аладжикова.

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