Отношения с нарциссом могут разрушать самооценку, реальность и ощущение себя. Иногда ещё сложнее — осознать, что нарциссические черты есть у тебя самого. На этой лекции разберут: — Как узнать, что рядом с тобой человек с нарциссическими проявлениями — Как не потерять себя и выстроить границы — Почему спасательство не помогает, а только усугубляет боль — Что такое нарциссическая травма и как с ней работать — Можно ли «исцелить» нарциссизм — и с чего начать, если узнаёшь в описании себя Эта встреча про понимание, опору и путь к внутренней свободе. Место: ул. Первомайская, 18 По желанию ты можешь поддержать донатами на самом мероприятии.