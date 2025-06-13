Лекция от кпт-терапевта, психолога и автора социального проекта «Опыт» Дарьи Гизатулиной. Каждый рано или поздно сталкивается с потерей близкого человека, разрывом отношений или другими значимыми утратами. В такой ситуации важно правильно прожить это состояние, чтобы не застрять в нем навсегда. Поговоришь об этом и о том, как поддержать себя и близких в этот непростой период на лекции. Что узнаешь: — какие существуют механизмы переживания утраты — от первого шока до окончательного принятия. — почему психика проходит через определенные стадии. — как работает процесс горевания и какие защитные механизмы включаются в этот момент. А еще освоишь практические инструменты поддержки на каждом этапе переживания утраты и поймёшь, как помочь себе или другому человеку не уйти в глубокую депрессию. Особое внимание уделят тому, как правильно выражать эмоции, выстраивать систему поддержки и постепенно возвращаться к полноценной жизни, не подавляя свои чувства и не избегая их. Вход бесплатный, регистрация обязательна.