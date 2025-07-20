Каждую книгу, даже казалось бы хорошо знакомую со школьной парты — можно прочитать по-разному. Как? Узнаешь на лекции. Литература — важная часть жизни большинства из нас. Книга может быть взглядом в другую жизнь, приключением, новым опытом. А ещё чьим-то неудачным подарком, наследством, опрометчивой покупкой, предметом коллекционирования и т.д. Кажется, их никто так и не откроет — и зря! Слово спикеру: «С детства я считал, что у каждой книги есть свой читатель и у него непременно должно быть моё имя, поэтому я читал всё подряд. Так я прочитал несколько книжных шкафов мусорной и ненужной литературы, но даже из них умудрился извлечь пользу. Как я это сделал? Просто учился читать правильно. Пытался читать между строк, за обложкой, а потом учился читать при помощи камней, природы, других людей и химических формул. С годами я выработал достаточно простую и эффективную схему чтения, про которую готов рассказать». О спикере: Николай Тумалевич — автор паблика «Карательная литература» и канала «Посол пряного хвоста», один из организаторов литературного клуба Маяка.