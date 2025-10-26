Как изучать смерть: антропология vs психология vs танатология
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Про событие
Тема смерти одновременно пугает и привлекает человечество на протяжении всей его истории. Однако до сих пор остается спорным вопрос: нужно ли изучать смерть, и, если «да», то как именно её изучать? В рамках лекции попробуешь примерить на себя маску исследователя разных профессий, поговоришь про инструментарий, который используют в своей работе психологи и антропологи, а еще попробуешь понять, кто же такой настоящий «исследователь смерти». Лектор: Дарья Мусс, психолог. Запись с помощью бота.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи