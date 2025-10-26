Тема смерти одновременно пугает и привлекает человечество на протяжении всей его истории. Однако до сих пор остается спорным вопрос: нужно ли изучать смерть, и, если «да», то как именно её изучать? В рамках лекции попробуешь примерить на себя маску исследователя разных профессий, поговоришь про инструментарий, который используют в своей работе психологи и антропологи, а еще попробуешь понять, кто же такой настоящий «исследователь смерти». Лектор: Дарья Мусс, психолог. Запись с помощью бота.