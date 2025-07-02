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Владимир Печетов, Вера Есаулкова: «Типы оперных голосов и чем они отличаются (на примере динозавров)»

Центр города
Сити Центр, проспект Ленина, 50, 3 этаж

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Посмотрев на название, ты наверняка подумал — опера что, тоже вымерла? Нет, это не так. Со времени появления оперного жанра (конец 16 века) до наших дней опера изменяется, преображается — эволюционирует. Требования к оперному певцу закономерно тоже изменились. На лекции разберёшь, какие существуют типы оперных голосов, поговоришь о старинной классификации и сравнишь её с современной. А еще, как в энциклопедии, сопоставишь каждый тип голоса с соответствующим (как кажется лекторам!) динозавром. Тандем «диалоги-диалоги»: Вера Есаулкова — лектор, музыкант, выпускница Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. Студентка УГК имени М. П. Мусоргского. Владимир Печетов — артист мимического ансамбля и редактор соцсетей театра «Урал Опера Балет», лектор, музыкант. Выпускник Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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