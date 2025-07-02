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Виктор Ягодин: «Сила звука или why the metal rocks»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Музыка — это одна из древнейших и важнейших частей человеческой культуры. Она веками вдохновляла людей на битвы и подвиги, утешала отчаявшихся, вдохновляла мечтателей, выражала невыразимое. Но, казалось бы, такое абстрактное и глубоко человеческое явление имеет очень структурированную математическую природу. Как рождается звук? Какая физика лежит в основе музыкальных процессов? Как она описывается математически и обсчитывается компьютерами? Как человек воспринимает звук и как на него воздействует музыка? Как ученые, инженеры и айтишники помогают композиторам и меняют правила игры в мире музыкантов? Почему прошла эра «классической музыки» и почему наконец нот всего семь, а клавиш на рояле двенадцать? Разберёшься во всем этом с инженером-физиком и музыкантом любителем Виктором Ягодиным. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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