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Григорий Поляков: «Почему мы любим или ненавидим наш город?»

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Почти все выросли среди домов, построенных в 1930-60-е годы — эпохе, когда архитектура должна была воплотить идею светлого будущего. Типовые микрорайоны, знакомые каждому, сегодня часто критикуют за серость. Но так ли это? На лекции тебе расскажут о скрытой красоте советского наследия и покажут, почему даже обычная девятиэтажка может стать символом целой эпохи. Лектор: Григорий Поляков, преподаватель УрФУ, исследователь архитектуры советского модернизма. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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