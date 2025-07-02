Почти все выросли среди домов, построенных в 1930-60-е годы — эпохе, когда архитектура должна была воплотить идею светлого будущего. Типовые микрорайоны, знакомые каждому, сегодня часто критикуют за серость. Но так ли это? На лекции тебе расскажут о скрытой красоте советского наследия и покажут, почему даже обычная девятиэтажка может стать символом целой эпохи. Лектор: Григорий Поляков, преподаватель УрФУ, исследователь архитектуры советского модернизма. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.