На самые разные вопросы о мифах, мечтах и межпланетной реальности ответят уральцам учёные в рамках ток-шоу «Наука за 180 секунд». И на каждый ответ у них будет всего три минуты. 2 июля — Всемирный день уфолога. Несмотря на то, что уфология не считается научной дисциплиной, тема неопознанных объектов, космических пришельцев и жизни за пределами Земли продолжает волновать воображение миллионов. Во всемирный день уфолога организаторы предлагают не строить теорий заговора, а узнать: — что чаще всего принимают за НЛО? — есть ли на ракетах оборудование для связи с инопланетянами? — и почему в телескопы не видно ни одной летающей тарелки? Ведущие: Дмитрий Кокшаров, кандидат физико-математических наук, инженер и консультант космического стартапа. Ранее работал над системами управления многоразовых и одноразовых ракет. Расскажет о «байконурских НЛО», технологических мифах и будущем человека как объекта в чужом небе. Павел Скрипниченко, астроном, популяризатор науки, основатель школы «KantrSkrip». Обсудит поиски внеземной жизни, методики астрономических наблюдений и реальные причины, по которым астрономы не ловят летающие тарелки в телескоп. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.