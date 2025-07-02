Многие слышали об экономической и студенческой миграции, или о беженцах, бегущих из опасных мест. Но что, если есть еще один малоизвестный, «двигатель» общества? И этот «двигатель» — любовь. Слушателям предлагается узнать, как романтические чувства влияют на разные виды перемещения людей. Лектор: Диана Сатыбалдина, ассистентка кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры департамента философии УрФУ, участница международных исследовательских проектов. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.