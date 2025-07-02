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Даниил Сметанников: «Кто будет создавать продукт, мы или ИИ?»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

С развитием искусственного интеллекта мир стоит на пороге новой эры — кто же будет создавать продукты завтрашнего дня: человек или машина? Технологии стремительно меняют рынок, делая производство быстрее и дешевле, но что останется по-настоящему ценным? В этом докладе исследуешь: — Как будет выглядеть процесс создания продукта в эпоху ИИ? — Какие человеческие навыки станут критически важными? — Почему уникальность решений будет определять успех? Лектор: Даниил Сметанников, магистр математики, дата-инженер. Работает с данными в Сбере, анализ и их обработка. Сфера профессиональных интересов данные, математика и алгоритмы. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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