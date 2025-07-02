Почему кости хранят столько секретов и зачем их исследуют учёные? В чём разница между археологией и палеонтологией и что изучают биоархеологи? Как ведутся раскопки? Кто на самом деле «копает динозавров»? И какие существуют интересные находки? Лектор: Антон Кочнев, кандидат исторических наук, биоархеолог, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ. Автор телеграм-канала «Тележенька с костями», популяризатор науки. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.