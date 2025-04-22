Музыкальный биографический моноспектакль под живой аккомпанемент от Funk Power. Джеймс Браун — фигура настолько же яркая, насколько и неоднозначная. Родился мертвым, рос в борделе, получил срок за воровство. Но при этом стал законодателем одного из популярнейших жанров музыки фанк, боролся за права чернокожего населения, получил звезду на голливудской «Аллее славы». Спектакль посвящен не столько самой личности великого артиста, сколько тому, какой след этот человек оставил в нас. Это спектакль про борьбу, про желание быть свободным, про музыку, рожденную не благодаря, а вопреки. Про характер, и мужество. Про слабость и одиночество. Про сложные времена и сильных людей. Режиссер: Виталий Корбесашвили В роли Джеймса Брауна: Александр Смирнов