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Из фотографии в высказывание

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На второй встрече арт-клуба «Слой 1» станешь редактором журнала Time. Time — это не просто хроника событий. Это медиа, которое конструирует реальность: выбирает ракурс, расставляет смысловые акценты, формирует контекст. На практике по композиции, визуальному высказыванию и кадрированию разберёшься, как одна и та же фотография может рассказать совершенно разные истории — в зависимости от того, что автор решит показать, а что оставить за рамкой. — прокачаешь навык выборочного взгляда; — освоишь инструмент влияния на восприятие через кадр; — потренируешь визуальное мышление; Практиковаться будешь с Ваней — дизайнером с междисциплинарным подходом, исследующим визуальное мышление.

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