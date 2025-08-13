Из фотографии в высказывание
3 этаж, проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
На второй встрече арт-клуба «Слой 1» станешь редактором журнала Time. Time — это не просто хроника событий. Это медиа, которое конструирует реальность: выбирает ракурс, расставляет смысловые акценты, формирует контекст. На практике по композиции, визуальному высказыванию и кадрированию разберёшься, как одна и та же фотография может рассказать совершенно разные истории — в зависимости от того, что автор решит показать, а что оставить за рамкой. — прокачаешь навык выборочного взгляда; — освоишь инструмент влияния на восприятие через кадр; — потренируешь визуальное мышление; Практиковаться будешь с Ваней — дизайнером с междисциплинарным подходом, исследующим визуальное мышление.
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