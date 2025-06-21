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История рок-музыки в фотографиях

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Рок — это не только про музыку, но ещё и про визуал. Иногда картинка бывает важнее, чем звуковой ряд. Благодаря ей мы можем легче понять музыку. Мир рок-музыки оставил много запоминающихся изображений. Сфотографировать звезду в зените её славы — было мечтой многих фотографов. Будь это изображение на обложке или снимок в прессе, эти фото также становились важной составляющей рок-культуры. Но знаешь ли ты имена рок-фотографов? Ведь порой их фигуры получают меньше внимания, чем художники-оформители или продюсеры. Пора это исправить! Героями станут Мик Рок, Антон Корбайн, Боб Груен, Астрид Кирхгерр и многие другие — те, кто запечатлел рок, те, кто создал правила рок-фотографии. Лектор: Тимофей Чаплюк — культуролог, композитор, музыковед.

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