Говорят, что рок-музыка стала народной. И это — чистая правда. Ведь именно в народе когда-то она и возникла, и им же вдохновлялась. И коренные изменения с ней произошли как раз, когда она обратилась к фольклору. Но термин фолк-рок — это что-то очень непонятное и размытое. Ведь фолк бывает разным. И фолк-рокеры очень разные. Иногда в их музыке совсем нет рока, а иногда фолк там присутствует совсем минимально. Однако, именно когда рок-музыканты открыли для себя творчество фолк-исполнителей, а затем и традиции других стран, с рок-музыкой произошло что-то невероятное. Она стала сразу сложнее, интереснее и содержательнее. Точкой отсчета этой истории станет фестиваль в Ньюпорте в 1965-м году, когда Боб Дилан решил играть на электрических инструментах. И с тех пор эволюцию музыки не остановить. Как это повлияло на миллионы музыкантов? Почему Индия стала влиять на весь мир, а вот в ней самой рок-музыка не прижилась? Откуда такой интерес к Африке и почему Бразилия так важна? И в чем же разница между фольклором и этникой? Обо всем этом — на лекции. Лектор: Тимофей Чаплюк - культуролог, композитор, музыковед. Оплата на месте, регистрация обязательна.