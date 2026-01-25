Панталоны, корсеты, комбинации, кружевные и шёлковые, утягивающие и обтягивающие, красные, пастельные и в цветочек... Всё то что скрыто под одеждой и будоражит мужское воображение: поговоришь об истории нижнего белья. Узнаешь на лекции: — Когда появился корсет и почему женщины с удовольствием носили это орудие пыток; — Как отличались корсеты аристократки и куртизанки; — Почему приличная женщина не носила трусов вплоть до середины XIX века; — Как менялась длина панталонов в XX веке и почему; — Кто и зачем придумал стринги; — Какое бельё носили женщины в Советском союзе и почему швеи на фабриках сходили с ума; — Что такое бельевой стиль и при чём тут принцесса Диана. Разберёшься, как нравы в обществе влияют на длину юбки и всё, что под ней. Запись с помощью бота.