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История нижнего белья: от корсета до стрингов

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Панталоны, корсеты, комбинации, кружевные и шёлковые, утягивающие и обтягивающие, красные, пастельные и в цветочек... Всё то что скрыто под одеждой и будоражит мужское воображение: поговоришь об истории нижнего белья. Узнаешь на лекции: — Когда появился корсет и почему женщины с удовольствием носили это орудие пыток; — Как отличались корсеты аристократки и куртизанки; — Почему приличная женщина не носила трусов вплоть до середины XIX века; — Как менялась длина панталонов в XX веке и почему; — Кто и зачем придумал стринги; — Какое бельё носили женщины в Советском союзе и почему швеи на фабриках сходили с ума; — Что такое бельевой стиль и при чём тут принцесса Диана. Разберёшься, как нравы в обществе влияют на длину юбки и всё, что под ней. Запись с помощью бота.

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