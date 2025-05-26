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История научной фантастики в кино: просмотр фильма «Бегущий по лезвию»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция будет посвящена эволюции одного из самых ярких и влиятельных жанров в кинематографе. Ты проследишь путь научной фантастики от немого фильма «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса до современных блокбастеров и авторского кино. В ходе лекции будут рассмотрены ключевые этапы развития жанра, его знаковые фильмы, режиссёры и технологические новшества, повлиявшие на визуальный стиль и сюжетные мотивы. Особое внимание будет уделено тому, как фантастика отражала социальные, научные и философские идеи своего времени. После лекции посмотришь и обсудишь фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.

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