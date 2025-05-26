Лекция будет посвящена эволюции одного из самых ярких и влиятельных жанров в кинематографе. Ты проследишь путь научной фантастики от немого фильма «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса до современных блокбастеров и авторского кино. В ходе лекции будут рассмотрены ключевые этапы развития жанра, его знаковые фильмы, режиссёры и технологические новшества, повлиявшие на визуальный стиль и сюжетные мотивы. Особое внимание будет уделено тому, как фантастика отражала социальные, научные и философские идеи своего времени. После лекции посмотришь и обсудишь фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.