История маньяка-школьника из Свердловска
проспект Ленина, 48
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Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
На страницах газеты «Уральский рабочий» от 1 ноября 1939 года появилась короткая заметка о пойманном в Свердловске бандите-садисте. Видеть такое в одном ряду с посланиями товарищу Молотову и заметками о 22-й годовщине Октября было непривычно, но молчать о преступнике, который в конце 30-х годов убивал детей, было нельзя. Лектор: Юлия Забайлович
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