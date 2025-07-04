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История маньяка-школьника из Свердловска

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

На страницах газеты «Уральский рабочий» от 1 ноября 1939 года появилась короткая заметка о пойманном в Свердловске бандите-садисте. Видеть такое в одном ряду с посланиями товарищу Молотову и заметками о 22-й годовщине Октября было непривычно, но молчать о преступнике, который в конце 30-х годов убивал детей, было нельзя. Лектор: Юлия Забайлович

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