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История Дня всех святых. От кельтского Самайна до Христианского торжества

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Церковники со «Станции вольных почт» при храме Иннокентия Московского приглашают на открытую беседу, в которой ты обсудишь, как появился древний языческий праздник в конце октября. Как его трансформировала и переосмыслила христианская культура, а главное — как это всё связано с костюмированным маскарадом, тыквами, и при чем тут конфеты? После вступительной и лекционной части все зрители приглашаются к открытому обсуждению, где можно задать любые вопросы, касающиеся темы и уточнить официальную позицию церкви. В том числе, насколько благословляется наличие двух церковнослужителей в баре в пятницу вечером. Лекторы: священник, учитель астрономии Илья Александров и теолог Алексей Рыжков.

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