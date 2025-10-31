Церковники со «Станции вольных почт» при храме Иннокентия Московского приглашают на открытую беседу, в которой ты обсудишь, как появился древний языческий праздник в конце октября. Как его трансформировала и переосмыслила христианская культура, а главное — как это всё связано с костюмированным маскарадом, тыквами, и при чем тут конфеты? После вступительной и лекционной части все зрители приглашаются к открытому обсуждению, где можно задать любые вопросы, касающиеся темы и уточнить официальную позицию церкви. В том числе, насколько благословляется наличие двух церковнослужителей в баре в пятницу вечером. Лекторы: священник, учитель астрономии Илья Александров и теолог Алексей Рыжков.