Лекция Наталии Мамаевой из цикла «Английская литературная сказка — не для детей?» Модератор — искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения», специалист по истории мировой литературной сказки Мамаева Наталия. На встречах участники говорят как про отдельные произведения, так и на сквозные темы английской сказки. Тема седьмой встречи — «задом-наперед, совсем наоборот» (почти по Кэрроллу). Поговоришь о том, о чём нормальные люди говорят в самом начале — об истоках. Что такое английская сказка? Откуда она взялась? К каким жанрам обращалась? Почему она такая? Поучаствовать можно, даже если ты не был на прошлых лекциях. Обсуждение рассчитано в первую очередь на взрослых, но будет интересно и детям от 10 лет.