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Истина в вине: что пили знаменитые художники?

Био Шмио, улица Малышева, 61

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Творчество и пристрастие к вредным привычкам — история довольно частая. Вино, абсент, текила, ром… список этих увлечений можно продолжать бесконечно. Поэтому в этот раз ты не будешь говорить о романтических увлечениях известных художников, а узнаешь: что любили пить именитые художники? Как эта любовь отразилась на их творчестве? Могло ли увлечение алкоголем отразиться на их характере? Запись через телеграм-бот.

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