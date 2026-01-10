Творчество и пристрастие к вредным привычкам — история довольно частая. Вино, абсент, текила, ром… список этих увлечений можно продолжать бесконечно. Поэтому в этот раз ты не будешь говорить о романтических увлечениях известных художников, а узнаешь: что любили пить именитые художники? Как эта любовь отразилась на их творчестве? Могло ли увлечение алкоголем отразиться на их характере? Запись через телеграм-бот.