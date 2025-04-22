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Искусство глазами кино: просмотр и обсуждение фильма «Поллок»

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Это биографическая драма о жизни знаменитого американского художника Джексона Поллока, известного своими абстрактными экспрессионистскими работами. Режиссёр и исполнитель главной роли, Эд Харрис, создал картину, которая фокусируется на борьбе Поллока с личными демонами, включая алкоголизм, неуверенность и трудности в отношениях с окружающими. «Поллок» — это не просто биография художника, но и исследование того, как личные проблемы и противоречия влияли на его творчество. Эд Харрис в своей роли и как режиссёр показывает глубокую внутреннюю борьбу героя, стремление к саморазрушению и одновременно желание выразить себя через искусство. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).

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