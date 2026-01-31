Многочасовой лайв-шоукейс от музыкального объединения «Исеть» как повод отпраздновать дни рождения четырех музыкантов и утешить душу в объятьях живой электронной музыки с женским вокалом. Как и подобает большим праздничным вечеринкам, после того, выключатся синтезаторы, диджеи трио и квартетами подступят к диджейскому пульту. Поздравления весь вечер и ночь принимают 21Outside, MONOI, Velveted и Xeks. Live — MONOI — 21Outside — Поветру — Velveted — Летанина DJs — Sultanova — ДерЖи — Rinkosh — Younng — Zenitsky — Xeks — Grito — Draste