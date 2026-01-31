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Исеть 2.0 Биг Бёздэй

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Многочасовой лайв-шоукейс от музыкального объединения «Исеть» как повод отпраздновать дни рождения четырех музыкантов и утешить душу в объятьях живой электронной музыки с женским вокалом. Как и подобает большим праздничным вечеринкам, после того, выключатся синтезаторы, диджеи трио и квартетами подступят к диджейскому пульту. Поздравления весь вечер и ночь принимают 21Outside, MONOI, Velveted и Xeks. Live — MONOI — 21Outside — Поветру — Velveted — Летанина DJs — Sultanova — ДерЖи — Rinkosh — Younng — Zenitsky — Xeks — Grito — Draste

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